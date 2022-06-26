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Antalya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Ali Karataç - Güncel
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Antalya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ertuğrul D. (57) yönetimindeki 07 MEG 15 plakalı otomobil, Akdeniz Bulvarı'nda park halindeki Ali M'ye ait 07 KAY 09 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Ertuğrul D. ve eşi Selda D. ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Karataç - Güncel

Akdeniz Antalya Güncel Haberler

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