Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı şeritteki araca çarparak kaza yaptı. Sürücü Karademir hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde önce refüjdeki ağaca ardından karşı şeritteki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Selime Karademir idaresindeki 07 YSM 61 plakalı otomobil, Serik - Belek kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca ardından karşı şeritte seyir halindeki Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Zerenay'ın kullandığı 34 GMT 968 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Karademir, sıkıştığı otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel