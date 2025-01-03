Üye Girişi
Haberler
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü!
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu

Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

Antalya'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir trafik kazası sonrası çıkan kavgada İsmail Takdir Kirişçi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Gazi Bulvarı'nda meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada İsmail Takdir Kirişçi'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan F.S, M.D, M.A. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

1 Ocak gecesi otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü ve otomobil çarpışmış, serviste yolcu olarak bulunan İsmail Takdir Kirişçi'nin (35) durumu polise bildirmek istemesi üzerine zanlılar ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay yerinde bıçaklanan Kirişçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
img

Türkiye bir anda ilk 3'e girdi! Rusya'da dikkat çeken veri
img

Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var
İlk yarıda 2 gol var
Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz
Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti

Son Dakika Haberleri

Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rizespor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Avukat maaşı kaç TL oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL? Araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Juventus Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL? teknisyen maaşı kaç TL oldu? 2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu? 2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu? 2025 doktor maaşı ne kadar, kaç TL? doktor maaşı kaç TL oldu? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Zembilli hangi köyde çekiliyor? Zembilli köyü gerçekte var mı? 2025 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL? öğretmen maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.