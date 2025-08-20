Antalya'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışığı direğine çarpıp takla attı. Araçta sıkışan sürücü U.S.G., itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Yeni Hal Caddesi ile Altınova Caddesi kesişiminde meydana geldi. 07 AGA 219 plakalı otomobilin sürücüsü U.S.G., direksiyon hakimiyetini kaybedince araç trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

İTFAİYE ÇIKARDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın gerçekleştiği caddeden geçen Can Güçlü, "Trafik ışığı direğine vurduktan sonra takla attı. Durumunu bilmiyorum şu an, kaza bu şekilde gerçekleşti" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

