Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Orta Mahalle, D400 kara yolunda Ahmet Y. idaresindeki 07 ABS 648 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Y. yönetimindeki 07 BVK 407 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel