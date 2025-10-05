Haberler

Antalya'da Trafik Kazası: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka bir araca çarparak devrildi. Anne ve iki çocuğu yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile iki çocuğu yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma K. yönetimindeki 07 AGU 256 plakalı hafif ticari araç, Manavgat istikametinden Sarılar yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ramazan K.'nın kullandığı 07 ANH 597 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırıma çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Fatma K. ile araçta bulunan iki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.