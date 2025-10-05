Antalya'da Trafik Kazası: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile iki çocuğu yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma K. yönetimindeki 07 AGU 256 plakalı hafif ticari araç, Manavgat istikametinden Sarılar yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ramazan K.'nın kullandığı 07 ANH 597 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırıma çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Fatma K. ile araçta bulunan iki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),