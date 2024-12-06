Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaş-Demre D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaş-Demre D-400 kara yolu Davazlar Mahallesi mevkisinde, İ.T. idaresindeki 15 AD 675 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan trafik levhasına çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.???????