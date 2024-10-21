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Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Çoban'ın kullandığı 46 AEG 549 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de yoldan çıkarak refüjdeki 2 ağaca ve elektrik direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan Mutlu Çoban yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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