Antalya'da Trafik Kavgası: Sürücünün Ehliyeti Alındı ve Ev Hapsine Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde, trafikte bir aracın önünü kesip camına vurarak tehdit ve hakarette bulunan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün "gereği yapıldı" notuyla paylaştığı açıklamada, dün gece D-400 kara yolunda G.K.B. ve A.B'nin seyir halindeyken 2 kişi tarafından önlerinin kesilerek küfür ve hakarete maruz kaldıkları ve araçlarının camının yumruklandığının görüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen S.G. ve Z.D'nin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Araç sürücüsü S.G. hakkında adli makamlarca "konutu terk etmeme" tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verildiği ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu bildirildi.