Antalya'da Trafik Kavgası: Sürücünün Ehliyeti Alındı ve Ev Hapsine Alındı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, trafikte bir aracın önünü kesip hakarette bulunan sürücü, 60 gün boyunca ehliyetsiz kalacak ve ev hapsine alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün "gereği yapıldı" notuyla paylaştığı açıklamada, dün gece D-400 kara yolunda G.K.B. ve A.B'nin seyir halindeyken 2 kişi tarafından önlerinin kesilerek küfür ve hakarete maruz kaldıkları ve araçlarının camının yumruklandığının görüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen S.G. ve Z.D'nin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Araç sürücüsü S.G. hakkında adli makamlarca "konutu terk etmeme" tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verildiği ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel
500
