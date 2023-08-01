Antalya'da trafik denetlemesinde 804 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetlemelerinde 804 sürücüye idari para cezası verildi. Denetimlerde hız, alkol, emniyet kemeri, yük taşımacılığı ve toplu taşımacılık gibi konular üzerinde duruldu.

Antalya'da havadan ve karadan devam eden trafik denetlemesinde 804 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce havadan ve karadan özel trafik denetimleri devam ediyor. Antalya Karayolları üzerinde 17-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında havadan denetim ve özel denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde; helikopter/dron denetiminde; 108 sürücüye, radarla hız denetiminde; 696 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Diğer taraftan, alkol denetimlerinde; 6 bin 227 sürücü, motosiklet denetimlerinde; bin 149 sürücü, emniyet kemeri denetimlerinde; 10 bin 407 sürücü, yük taşımacılığı denetimlerinde; 15 bin 066 sürücü, şehirlerarası ve şehiriçi toplu taşımacılık yapan sürücülerin denetiminde; 2 bin 894 sürücü denetlendi. Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 62 araç sürücüsü 157 yolcu olmak üzere toplam 219 yol kullanıcısına eğitim verildiği ifade edildi. - ANTALYA