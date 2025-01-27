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Antalya'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin 987 Kişiye Ceza Kesildi

Antalya'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin 987 Kişiye Ceza Kesildi
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Antalya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 17 bin 987 kişiye idari para cezası uygulandı. Helikopter ve drone destekli denetimlerde, toplamda 62 bin 516 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 987 kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Helikopter ve drone destekli denetimlerde, 62 bin 516 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde, kurallara uymayan, sürücü belgesi olmayan 17 bin 987 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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