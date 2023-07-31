Antalya'da Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Antalya'da emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, cep telefonu kullanımı gibi konularda trafik denetimleri yapıldı. Denetimler sonucunda toplamda 19 bin 213 araç ve sürücüsü denetlendi.

Antalya'da emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımı, motosiklet denetimi ve özel denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesilirken, toplamda 19 bin 213 araç ve sürücüsü denetlendi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; 24.07.2023 ile 30.07.2023 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında geniş çerçevede gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve dron ile yapılan denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter–dron denetiminde 54 sürücüye, radarla hız denetimi bünyesinde 337 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. 24-30 Temmuz tarihleri arasında alkol denetiminde 3 bin 308, motosiklet denetiminde 564, yük taşımacılığı yapan 8 bin 86 araç, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan bin 272 araç ve emniyet kemeri denetimlerinde de 5 bin 646 araç olmak üzere toplamda 19 bin 213 araç ve sürücüsü denetlendi. - ANTALYA