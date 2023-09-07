Antalya'da trafik denetiminde kaçan sürücüye 9 bin TL ceza

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yapılan trafik denetimlerinde dur ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleri, firar eden sürücünün aracına toplamda 9 bin TL cezai işlem uyguladı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesinde trafik ekiplerince sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 07 UN 802 plakalı aracın sürücüsü trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Aracın peşinden giden polis ekipleri, sürücüsünün firar ettiği araca toplamda 9 bin TL cezai işlem uyguladı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimde dur ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Aracın peşinden giden ekipler, aracın durduğunu ancak sürücünün firar ettiğini belirledi. 07 UN 802 plakalı araca toplam 9 bin TL cezai işlem uygulayan polis ekipleri, sürücülere tekrardan kurallara uymaları hakkında uyarıda bulundu. Amaçlarının ceza işlemi uygulamaktan ziyade, trafiğin güvenliğini ve akışını düzene koymak olduğunu belirten ekipler, sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - ANTALYA