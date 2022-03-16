Antalya'da trafiği tehlikeye sokan sürücüye idari işlem - Haberler

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Antalya'da trafiği tehlikeye sokan sürücüye idari işlem

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'da trafiği tehlikeye sokan sürücüye idari işlem

Antalya'nın Akseki ilçesinde tehlikeli araç kullanan sürücüye idari işlem uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde tehlikeli araç kullanan sürücüye idari işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Antalya-Konya kara yolunda, bir aracın hatalı sollama yaptığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Ekipler, bir süre takip ettikleri aracı, Büyükalan Mahallesi Ömer Duruk Tesisleri yakınında durdurdu.

Sürücü hakkında idari işlem yapıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Hisarcık, Tragger, Antalya, Akseki, Güncel, Haberler

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