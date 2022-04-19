Antalya'da tozdan şikayetçi mahalle sakinleri eylem yaptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, bozuk yoldan geçen kum ve taş taşıyan kamyonlarının neden olduğu tozdan şikayetçi olan mahalle sakinleri, eylem yaptı.

Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkisinde toplanan bir grup vatandaş, evleri ve seralarının önünden geçen yaklaşık 3,5 kilometrelik yolun asfaltlanmamasına tepki gösterdi.

Yolu bir süre ulaşıma kapatan mahalle sakinleri, kum ve maden ocağı kamyonlarının geçişine engel oldu.

Mahalle Muhtarı Halil Karcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özel şirketlerin kum ve taş ocaklarına ait kamyonların çıkardığı toz nedeniyle bölgede yaşayanların evlerinin önünde oturamadığını ve seraların tozla kaplandığını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini tozlu olduğu için tüccarlara satmakta zorlandığını belirten Karcı, "Bir arkadaşımız geçen gün seradan domates topladı, hale götürdü. Tüccar tozlu olduğu için almadı. Geri getirip yıkayıp götürdü. Vatandaşımız perişan vaziyette. Yolda yarım metre çukur olan yerler var." dedi.

"Nefes almakta zorlanır hale geldik"

Mahalle sakinlerinden Süleyman Yağcı da yolun 6-7 yıldır aynı vaziyette olduğunu dile getirdi.

Yolun yapılmasını, yapılıncaya kadar da günde en az 4 kez sulanmasını istediklerini ifade eden Yağcı, "Mahsullerimizi satamıyoruz. Toz, ürünlerde örümcek yapıyor. Evlerimizde çamaşır seremiyor, kapı pencere açamıyoruz. Nefes almakta zorlanır hale geldik. Koronadan kurtulduk, tozdan kurtulamıyoruz." diye konuştu.

Erdal Kaya da zeytin ağaçlarının tozdan dolayı kuruduğunu iddia ederek, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Mahalle sakinleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyarısı üzerine yolu ulaşıma açarak dağıldı.