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Antalya'da Toplu Taşıma Otobüsünde Çocuğa Dayak Kavgası

Antalya'da Toplu Taşıma Otobüsünde Çocuğa Dayak Kavgası
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Antalya'da bir toplu taşıma otobüsünde bir yolcunun yanındaki çocuğa şiddet uygulaması, diğer yolcuların müdahalesiyle kavgaya dönüştü. Olaya tanıklık edenlerin cep telefonuyla kaydettiği anlar paniğe neden oldu.

ANTALYA'da toplu taşıma otobüsünde 'çocuğa dayak' yüzünden kavga eden 2 erkek yolcu, güçlükle ayrıldı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'da 'VS18' hat numaralı toplu taşıma otobüsünde bir yolcunun yanındaki çocuğu dövmesine, diğer yolcular tepki gösterdi. Araya girenler, erkek yolcuya engel olmaya çalışınca tartışma büyüdü. Bu sırada yolculardan biri, çocuğu döven yolcunun üzerine atlayıp, yumruklamaya başladı. Otobüsteki yolculardan bazıları panikle araçtan inerken, bir kadının "Biriniz yardım etsenize, erkek olacaksınız bir de" sözleri sonrası diğer yolcular, yumruk yumruğa kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalıştı. Araya girenlerin çabasıyla taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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