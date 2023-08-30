Antalya'da Toplu Taşıma Biniş Kartı Dolum Cihazından Para Çalan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da toplu taşıma biniş kartı dolum cihazında biriken paraların bulunduğu torbayı çalan şüpheli, polis ekiplerinin 200 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde çaldığı 16 bin TL ele geçirildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli Serhat A. ve Kenan D., Antalya Kart satış ve dolum cihazında biriken paraları toplama görevine çıktı. İçlerinde 10 bin ila 30 bin TL arasında değişen miktarlarda para bulunan torbaları araca koyan iki çalışan, bir cihazdan daha para toplamak için araçtan inerken kapıyı kilitlemeyi unuttu. Bu sırada 2 şüpheli aracın kapısını açıp torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden görevliler, şüphelilerin peşinden koşsa da yetişemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Torbalar ve araba üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Kimliği tespit edilen şüphelilerden O.D., kaldığı ikametin yakınında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan O.D.'nin üzerinde içerisinde 16 bin TL'nin bulunduğu torba da ele geçirildi. - ANTALYA