Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Antalya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve trafik zabıtası ekipleri, halk otobüslerinde klima denetimi yaptı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Antalya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi.

Turizm kentinde hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Sıcaklığın artmasıyla toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve trafik zabıtası ekipleri, halk otobüslerinde klima denetimi yaptı.

Kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada zabıta ekipleri, duraklardan otobüslere binerek kontrollerini sürdürdü.

Kliması kapalı otobüslerin plakaları alınıp, arızası olanlarda bu durum giderilene kadar araçlar sefer dışı bırakıldı.

Hiçbir arızası olmadığı halde klima açmadan sefer yapan otobüslerin sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.