Antalya'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, Şoför Hafif Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda devrilen tomruk yüklü kamyondan son anda atlayan kamyon şoförü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Sırtköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih İkizler'in kullandığı 07 FVH 63 plakalı tomruk yüklü kamyon, orman yolunda seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu geriye doğru kaymaya başladı. Kamyonu durduramayacağını anlayan kamyon şoförü İkizler kendisini aşağı atarken, kamyon devrildi. Kazayı ucuz atlatan İkizler'in kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne gittiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA