ANTALYA'DA TOGG'A YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan ve ön siparişi 100 bini aşan Togg'a Antalya'da yoğun ilgi gösterildi. Ön sipariş satışı 100 bini aşan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un SUV modeli, Antalya'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Meydana getirilen Gemlik mavisi T10X modeli vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Meydanı dolduran vatandaşlar, SUV aracın her yerini inceleme fırsatı bulurken, koltuk, bagaj, ekran ve diğer noktalarını da gördü. Meraklı vatandaşlar Togg'u çok beğendiklerini kaydederken çok sayıda fotoğraf ve video çekti.

'DÜNYA STANDARTLARINDA BİR ARAÇ OLMUŞ'

Otomobili inceleyen Turgay Kara, Mükemmel ötesi bir şey. Hatta biz ön sipariş bile verdik. Buraya geldiğini duyunca da gelip bakmak istedik. Gayet güzel ve başarılı bir çalışma olmuş dedi.

Otomobil hakkında ilk izlenimlerinin çok güzel olduğunu belirten İzzet Toksoy, Çok güzel bir araç olmuş. Dünya standartlarında ve diğer rakiplerle yarışacak düzeyde bir otomobil. Henüz sipariş vermedim ama sipariş vermeyi düşünüyorum diye konuştu.

'SON MODEL BİR TEKNOLOJİNİN İÇERİSİNDE GİBİ HİSSEDİYORUM'

Togg'un gayet başarılı olduğunu ifade eden Başak Günay, Kendimi şu anda son model bir teknolojinin içerisinde gibi hissediyorum. Sürüş özelliklerini de az çok biliyorum. Gayet başarılı ve kendi üretimimiz olduğu için çok memnunum. Bir tanıdımığımız sipariş verdi ama ben de ileriki dönemlerde sipariş vermeyi düşünüyorum şeklinde konuştu.