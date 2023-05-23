Antalya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde tırın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde tırın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Korkuteli'den Elmalı istikametine giden M.Ç'nin kullandığı 07 CUK 274 plakalı tır ile karşı yönden gelen R.D. yönetimindeki 07 APA 401 Plakalı otomobil Çukurelma Mahallesi geçişinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki H.D yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Elmalı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilen yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel