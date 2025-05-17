Antalya'da Tırla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan G. ve yanındaki Adem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Furkan G.'nin kullandığı 45 ZF 890 plakalı otomobil, Antalya - Alanya D400 kara yolunda, Aytekin D. idaresindeki 23 AET 179 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Adem S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel