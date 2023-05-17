Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Antalya'da tırın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı

Antalya'da tırın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde tırın çarptığı elektrikli bisikletteki anne öldü, oğlu yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tırın çarptığı elektrikli bisikletteki anne öldü, oğlu yaralandı.

Elikesik Mahallesi'ndeki tünelde A.S. (27) idaresindeki 31 AFL 17 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Ayşe Güven'in (48) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe Güven ile bisiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki oğlu A.E.G, yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne, kurtarılamadı.

Tır şoförü gözaltına alındı.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title