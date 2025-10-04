Antalya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın ??????? Manavgat ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet Reşat D. yönetimindeki 27 AFM 221 plakalı çekici ve 33 EES 72 plakalı dorsesi bulunan tır ile Ercan Ş. idaresindeki 07 BYT 410 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, tır sürücüsü Mehmet Reşat D. yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ercan Ş., tırla bariyerlerin arasına sıkışıp, dönerek sürüklendiğini iddia etti.
