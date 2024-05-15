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Antalya'da Tır Şarampole Düştü, Sürücü Kurtarıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir tır, bariyere çarparak şarampole düştü. Kazada yaralanan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bariyere çarparak şarampole düşen tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Özgür Eryılmaz (27) idaresindeki 03 ADR 114 plakalı tır, Antalya-Alanya karayolu Aşağı Kocayatak mevkisinde bariyere çarparak şarampoldeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücü Eryılmaz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Eryılmaz, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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