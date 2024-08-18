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Antalya'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir TIR virajda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada TIR'ın şoförü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından şoförün cenazesi morga kaldırıldı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde virajda bariyerlere çarpıp devrilen TIR'ın şoförü Osman Doğmuş (58), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'nde, Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya arıtma suyu taşıyan Osman Doğmuş'un kullandığı 42 DKM 80 plakalı TIR, virajda bariyerlere çarpıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Doğmuş'u çıkaramayınca vinç istendi. Sağlık ekibi, Doğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen vinç ile yan yatan TIR kara yolundan kaldırıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Osman Doğmuş'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aynı taşıma şirketinde çalışan arkadaşları Doğmuş'un kaza yaptığı haberini alıp olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.

Kazayı gören ve ekiplere haber veren Kadir Asıldoğan, "İşe gidiyorduk, kazayı gördük. Yol üstünde bariyer devrilmiş, geçemedik. Bazı arkadaşlarımız şoförlere, kamyonculara kızıyor ya kızmasınlar. Herkesin derdi başından aşkın. Ağabeyim ekiplere haber verdi. İtfaiye geldi, kabini açtılar, hayatını kaybetmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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