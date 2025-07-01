Antalya'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında lastiği patlayan TIR, karşı şeride geçip başka bir TIR'a çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yol uzun süre trafiğe kapandı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesi yakınlarında, lastiği patlayan TIR'ın refüjü aşıp karşı şeride geçerek başka bir TIR'a çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen TIR'lardan birinin dorsesinde yüklü olan çok sayıda market ürünü yola savruldu. Karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolunun Aksu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne seyir halinde olan Rahmi Yurtseven yönetimindeki 07 ZC 500 plakalı TIR'ın iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçince Antalya istikametinden gelen Şevket K. yönetimindeki 35 ABR 632 plakalı dorseli TIR'a çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak devrildi. Kazada TIR'ların kabin kısımlarında ağır hasar oluştu.

MARKET MALZEMELERİ YOLA SAVRULDU

Kazaya karışan TIR'lardan birinin dorsesinde yüklü olan deterjan, temizlik ürünleri ve çeşitli market malzemeleri çevreye savruldu. Yolun büyük bölümü kolilerle kaplanırken, olay yerine gelen ekipler hem trafik güvenliğini sağladı hem de yola saçılan ürünlerin kaldırılması için çalışma başlattı.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise TIR sürücülerinden Rahmi Yurtseven'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Şevket K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YOL UZUN SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Antalya-Isparta karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen TIR'ların vinç yardımıyla kaldırılması ve yola saçılan market malzemelerinin temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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