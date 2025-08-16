Antalya'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobilde 1'i Ağır 3 Yaralı
Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil tırın dorsesine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya- Isparta kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 19 AAZ 235 plakalı otomobil, seyir halindeki 07 GRP 08 plakalı tırın dorsesine arkadan çarpıp, refüje savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu güçlükle çıkardı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel