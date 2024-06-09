Antalya'da tır ağaçlara ve lojmanın deposuna çarptı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yoldan çıkarak önce ağaçlara ardından lojmanın deposuna çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 03 AEK 615 plakalı tır, Yeşilbayır Mahallesi Antalya Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Araç önce yol kenarındaki çam ağaçlarına ardından da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait lojmanın deposuna çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tırın çarpığı bazı ağaçlar hasar gördü, yıkılan depo kullanılamaz hale geldi.

Nevzat Timurlek, gazetecilere, kaza sırasında annesiyle evde oturduğunu ve bir anda büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Panikle dışarı çıktıklarında tırın depoya çarptığını gördüklerini belirten Timurlek, "Annemle çok korktuk, birbirimize sarılarak sakinleşmeye çalıştık." dedi.