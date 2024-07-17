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Antalya'da Tinerle Evini Yakan Kişi Kendisine Zarar Verdi

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Antalya'da bir kişi, tiner dökerek evini yaktıktan sonra kendisine zarar verdi. Olay sonucunda apartmanın bir dairesi kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da Erkan C. (40), tiner döküp oturduğu evi yaktı, ardından balkona çıkarak, elindeki jiletle kendisine zarar verdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesi 28112 sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Bir süredir ev sahibine kira vermediği öğrenilen Erkan C., tiner döküp evi yaktı. Apartmandan duman geldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan daireye hızla müdahalede bulunarak, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada Erkan C., evin balkonuna çıkarak, eşyaları çevreye fırlatıp, elindeki jiletle kendisine zarar verdi. Polis ekiplerinin uzun süren çabasının ardından etkisiz hale getirilen Erkan C., apartmandan çıkarılırken komşuların tepkisiyle karşılaştı.

Polis ekipleri ve sitede oturanlar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, Erkan C., bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Apartmanın 5'inci katında bulunan daire ise yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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