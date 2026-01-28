Haberler

Antalya'da bir tilki öldürdüğü tavukları evin ikinci katındaki kum yığınına sakladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir tilki, inşaat halindeki bir evin ikinci katında sakladığı tavukları, ev sahibinin gözüne kaçarken yakaladı. Aile, tilkinin uzun süre evin içinde yaşadığını ve daha önce kaç tavuk getirdiğini bilmediklerini belirtti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir tilkinin mahallede yakalayarak öldürdüğü tavukları, bir evin inşaat halindeki ikinci katında bulunan kum yığınının içine sakladığı anlaşıldı.

Sütleğen Mahallesi'nde Raziye Alıcı, ailece yaşadıkları evin inşaat halindeki ikinci katından sesler geldiğini fark etti. Bu sırada tilki, ikinci katta sakladığı tavuğu çıkarmaya çalışırken evin önüne düşürdü.

Evin önüne yönelen ev sahibini gören tilki kaçtı. Alıcı, bir süre sonra yeniden gelen tilkiyi uzaklaştırdı.

Erva Alıcı, annesinin tilkiyle karşılaşmasının ardından güvenlik kamerasının görüntülerini izlediklerini söyledi.

Görüntüleri izleyince tilkinin uzun süredir evin ikinci katında yaşadığını fark ettiklerini anlatan Alıcı, tilkinin yakaladığı tavukları inşaat halindeki odaya getirdiğini belirlediklerini kaydetti.

İkinci kata çıkınca kumun içinde çok sayıda tavuk tüyüyle karşılaştıklarını aktaran Alıcı, bu durumun kendilerini çok şaşırttığını dile getirdi.

Alıcı, kumun içinde iki tavuk ölüsü olduğunu, tilkinin daha önce kaç tavuğu getirip evlerinin ikinci katında yediğini bilmediklerini ifade etti.

