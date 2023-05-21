Antalya'da Ticari Takside Turistlerin Dövizi Çalındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi sürücüsü sokakta turistleri beklerken yaklaşık 37 bin TL değerindeki dövizi çalındı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan adam şahısların bulunması için şikayetçi oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi sürücüsü sokakta turistleri beklerken yaklaşık 37 bin TL değerindeki dövizi çalındı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan adam şahısların bulunması için şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Barcın'ın kullandığı 07 H 0401 plakalı ticari taksi Alanya'dan bir otelden aldığı turistleri Manavgat Pazarına getirdi. Ahmet Barcın, turistlerin 2,5 saat pazarda kalacaklarını belirtmelerinin ardından aracını 9519 sokakta park etti.

Turistlerin pazarda işlerinin bitmesinin ardından aracının başına gelen Ahmet Barcın, aracın torpido gözünü açtığında torpido gözündeki cüzdanın ve aracın kapısında içerisinde demir Euroların bulunduğu kavanozun olmadığını gördü. Ahmet Barcın, aracını iyice kontrol ettikten sonra polise haber verdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundular.

Her şey 2.5 saat içerisinde oldu

Alanya'dan Manavgat'a turist getirdiğini belirten Ahmet Barcın, "Manavgat pazarına turistleri bıraktım. 2.5 saat pazarda kalacaklarını söyleyince bende aracımı şu an bulunduğu yere park ettim. Biraz dolaştım ve turistlerin işlerinin bitme saati yaklaşınca aracımın başına geldim. Aracımı açıp torpido gözüne baktığımda torpido gözünde içerisinde 680 paund, 685 Dolar ve 420 euro bulunan cüzdanımın, 85 demir Euro bulunan kavanozun olmadığını gördüm. Turistleri Alanya'ya otele bırakıp geldim ve şikayette bulundum" dedi. - ANTALYA