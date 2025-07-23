Antalya'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Antalya'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 5'i yabancı turist toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7 kişi yaralandı.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Cebrail Ö. idaresindeki 07 CEA 878 plakalı ticari taksi ile Yakup Ş. yönetimindeki 07 EUH 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle ticari takside sıkışan turistler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, araç sürücüleri ile takside yolcu olarak bulunan 5 yabancı turist yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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