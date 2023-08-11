Antalya'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı kamp kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü kafasındaki kas sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı kamp kavşağında meydana geldi. Cihan Ö., idaresindeki 07 J 0123 plakalı ticari taksi ile Manavgat istikametinden turizm bölgesine dönen Gökhan Ş'nin kullandığı 07 AVP 954 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 40-50 metre sürüklendikten sonra bariyerlerin altına girerdi. Motosiklet sürücüsü Gökhan Ş., ise kafasındaki kas sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. - ANTALYA