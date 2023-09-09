Antalya'da ters yolda park halindeki araçta ruhsatsız silah bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ters yolda park halinde bulunan otomobilin içinden ruhsatsız silah çıktı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde ters yolda yaya geçidinde park halinde olan aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından aracının yanına gelen sürücü, aracın anahtarını kaybettiğini söyledi. Hatalı park yapan sürücüyü park konusunda uyaran ve kurallara uyması gerektiğini söyleyen ekipler, hatalı park yapan sürücüye 4 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. Sürücünün aracın anahtarını kaybettiğini söylemesi üzerine, araç çekici yardımıyla Yediemin Otoparkına çekildi. Çekildiği yerde araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın içinde ruhsatsız bir silah olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA