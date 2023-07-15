Antalya'da terfi istasyonunda 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen olayda, 2 işçi ve bir vatandaş hayatını kaybetti. Görgü tanığı İsa Toprak, olay anını anlattı.

3 kişinin öldüğü terfi istasyonunda görgü tanığı o anları anlattı

Antalya'da ASAT çalışanı 2 işçi ile onlara yardım etmek isteyen vatandaş hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya Büyükşehir belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için giren 2 işçi ile onlara yardım etmek için istasyona giren bir vatandaşın hayatını kaybettiği olayın görgü tanıklarından İsa Toprak, "Biri içeriye girdiğinde düştü, diğeri de yardıma gelmişti. Daha sonra bir kişi daha geldi. Adamı çektiklerinde birden titreme geldiğini gördüm. Ardından o da kendini bıraktı" dedi.

Olay, Antalya'nın Döşemealtı ilçesin Çıplaklı Mahallesi Fatih sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, terfi istasyonuna bakım yapmak için giren ASAT çalışanı 2 işçinin yardım çığlığını duyan bir vatandaş terfi istasyonuna girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada ASAT çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çiçek ile Mahmut Y. isimli vatandaşın cansız bedenleri terfi istasyonundaki terfi menfezinden çıkartıldı. Olay yerindeki görevlilerin maske taktıkları dikkat çekti. 3 kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Ölüm haberini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Bazı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"Birden titreme geldi"

Olayın görgü tanıklarından İsa Toprak, "Biri içeriye girdiğinde düştü, diğeri de yardıma gelmişti. Daha sonra bir kişi daha geldi adı Mahmut'tu. İkisi ASAT elemanı, biri vatandaştı. Adamı çektiklerinde birden titreme geldi, diğeri de kendini bıraktı" dedi.