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Antalya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Antalya'da telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 130 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 130 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin 130 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar parasının dolandırıcılar tarafından alındığı şikayeti bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 80 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcılığı İ.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla Alanya'da ziynet eşyasıyla yakalandı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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