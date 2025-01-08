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Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da düzenlenen operasyonda, telefonla dolandırıcılık yapmakla suçlanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, polis olarak kendilerini tanıtarak büyük miktarda para dolandırdıkları belirlendi.

Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıtarak R.J'yi yaklaşık 923 bin lira, F.K'yi de yaklaşık 350 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.O, A.A.A.A. ve İ.A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan 760 bin 570 lira, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz ile cep telefonları ve SIM kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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