Antalya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

Antalya'da telefonla aranan kişilerin kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan şüphelilerce dolandırılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'da telefonla aranan kişilerin kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan şüphelilerce dolandırılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklu S.S. ile B.S, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığı söyleyen kişilerce dolandırıldıkları şikayetiyle polise başvurdu.

Mağdurlar, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını poşet içerisinde bir şüpheliye verdiklerini anlattı.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmada, içinde ziynet eşyaları ve para olan poşeti alan şüphelinin M.A.B. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, kaldığı adreste gözaltına alındı, yapılan aramada şikayetçilere ait olduğu değerlendirilen 24 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.