Çifti 16 milyon lira dolandıran 12 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir çifti 16 milyon lira dolandırdı. 12 şüpheli tutuklandı, olayla ilgili 14 kişi belirlendi.

ANTALYA'da, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıttıkları çifti 16 milyon lira dolandıran 12 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran H.A.D. ve eşi N.D., telefonda polis ve savcı olduklarını söyleyen kişilerin kendilerini baskı altına alarak yönlendirmelerde bulunduğunu, sonrasında nakit para, çekilen kredi bedeli, satılan araç bedeli ile iki dairenin satış bedeli olmak üzere toplam 16 milyon TL tutarındaki paranın bir kısmını ikamete gelen şüphelilere elden, bir kısmını bildirilen hesaplara transfer ettiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, dolandırıcılık olayına karışan 14 şüpheliyi belirledi. Antalya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen 12 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Şüphelilerin hesaplarına havale yapılan paralardan 821 bin 560 TL'ye de bloke konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber- Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
