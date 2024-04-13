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Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi

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Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün (54) cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'da bindiği teleferik kabininin devrilen direğe çarparak parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden Gümüş'ün cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.

Söke ilçesindeki Bağarası Mahallesi'ndeki evine getirilen Gümüş'ün cenazesi, helallik alındıktan sonra Karatlı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazını Gümüş'ün imam olan teyzesinin oğlu Yakup Gümüş kıldırdı.

Cenazeye, Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş'ün de aralarında bulunduğu yakınları, arkadaşları ve komşuları ile Söke Belediye Başkanvekili Fuat Evren Gül, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

"Hayırlı gezmeler, dedim bir daha da görüşemedik"

Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş, mahallede kurulan taziye çadırında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle en son bayramın birinci günü sabah görüştüklerini ve bayramlaştıklarını söyledi.

Kardeşiyle bir daha görüşemediğini anlatan Gümüş, "Kazayı da akşamüzeri öğrendik. 'Bayramın mübarek olsun.' dedi. Bende 'Sağ ol.' dedim. Köydeydim 'Bağarası'na ineceğim.' dedim. 'Görüşürüz.' dedim. 'Yok görüşemeyiz ben Antalya'dayım.' dedi. Ben de 'Hayırlı gezmeler.' dedim. Bir daha da görüşemedik." ifadelerini kullandı.

Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşen Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan aralarında eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün (14) de bulunduğu 7 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Teleferik sisteminin durması nedeniyle asılı kalan kabinlerdeki 174 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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