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Antalya'da TEKNOFEST Fikir Maratonu Yarışması Başladı

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Antalya'da gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamındaki Fikir Maratonu Yarışması başladı. Yarışmanın son gününde, gençler projelerini jüri ve katılımcılara anlattı. Ayrıca HackMasters Yarışması'nda birinciliği Azerbaycan takımı Bhosware elde etti.

Antalya'da TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen "Fikir Maratonu Yarışması" başladı.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, son gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği finallerin son gününde T3 Girişim Merkezi tarafından "İklim değişikliği" ana konusuyla "Fikir Maratonu Yarışması" gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan gençler, projelerini jüri ve katılımcılara anlattı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bu yıl yapay zekanın güvenliği temasıyla düzenlenen "HackMasters Yarışması"nda birinciliği Azerbaycan takımı Bhosware elde ederken, ikinci Banzai, üçüncü takım ise Kardeşler CTF oldu.

TEKNOFEST, bugün yapılacak yarışma finalleri ile sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Teknofest Teknoloji antalya Güncel

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