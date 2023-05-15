Antalya'da tekne ve yat üretim tersanesinde yangın (2)- Yeniden

ANTALYA'da Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Damen adlı tekne üretim fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Bugün saat 18.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Damen adlı tekne ve yat üretim tersanesinde yangın çıktı. Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yemek molasında olan işçiler tersaneden tahliye edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine itfaiye, arazöz ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken havadan da Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri su atışı yaptı. Aelvlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan yangında yaralanan olmadığı belirtildi. Çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışma başlatıldı.