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Antalya'da tekne üretim fabrikasında yangın (1)

Antalya'da tekne üretim fabrikasında yangın (1)

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ANTALYA'da bir tekne üretim fabrikasında yangın çıktı.

ANTALYA'da bir tekne üretim fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürme çalışması başlattı.

Antalya Serbest Bölge'de yer alan Damen adlı tekne üretim fabrikasında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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