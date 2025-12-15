Tehditle para isteyip, iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da tehditle para istedikleri kişinin iş yerini tabancayla kurşunlayan 3 şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yeri sahibi; yabancı menşeili telefon hatları aracılığıyla WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçen şüpheliler tarafından ölüm tehdidiyle para istendiğini, parayı vermediği için iş yerinin motosikletli kişiler tarafından kurşunlandığını beyan ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştiren ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Düzenlenen eş zamanlI operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 adet tabanca, şarjör, 2 adet fişek ve 1 adet motosiklet ele geçirildi. 3 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma' ve 'Tehdit' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haber- Kamera: ANTALYA,