Antalya'da TEGV Suna-İnan Kıraç Parkı'nda öğrenciler robotik kodlama öğreniyor

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Suna- İnan Kıraç Parkı'nda açılan "Tasarım ve Beceri Atölyesi"nde öğrenciler robotik kodlama öğreniyor.

Kepez'deki TEGV Suna- İnan Kıraç Eğitimi Parkı'nda kurulan atölyelerde, çocukların gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme, projeler oluşturabilme, bilim, sanat ve bilişim alanlarında donanımlı olmaları için çalışmalar yürütülüyor.

TEGV'in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazı, robot kitleri, kodlama, elektronik devre kartları ve daha birçok yeni nesil öğrenme fırsatı sağlıyor.

Atölyede "Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri öğrencileri çeşitli alanlarda öğrenme modeli sunuyor

Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veren TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere ilköğretim çağın çocukları bekliyor.