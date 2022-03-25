Antalya'da TEGV Suna-İnan Kıraç Parkı'nda öğrenciler robotik kodlama öğreniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da TEGV Suna-İnan Kıraç Parkı'nda öğrenciler robotik kodlama öğreniyor

AA - Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da TEGV Suna-İnan Kıraç Parkı'nda öğrenciler robotik kodlama öğreniyor

Antalya'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Suna-İnan Kıraç Parkı'nda açılan "Tasarım ve Beceri Atölyesi"nde öğrenciler robotik kodlama öğreniyor.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Suna- İnan Kıraç Parkı'nda açılan "Tasarım ve Beceri Atölyesi"nde öğrenciler robotik kodlama öğreniyor.

Kepez'deki TEGV Suna- İnan Kıraç Eğitimi Parkı'nda kurulan atölyelerde, çocukların gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme, projeler oluşturabilme, bilim, sanat ve bilişim alanlarında donanımlı olmaları için çalışmalar yürütülüyor.

TEGV'in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazı, robot kitleri, kodlama, elektronik devre kartları ve daha birçok yeni nesil öğrenme fırsatı sağlıyor.

Atölyede "Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri öğrencileri çeşitli alanlarda öğrenme modeli sunuyor

Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veren TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere ilköğretim çağın çocukları bekliyor.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İnan Kıraç, Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title