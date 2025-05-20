Antalya'da Tefecilik Operasyonunda 7 Tutuklama

Antalya'da Tefecilik Operasyonunda 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon, borçları nedeniyle intihar eden bir kişinin durumu üzerine başlatıldı.

Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde çok sayıda şüpheliden borç alan ve borçlarını ödeyemediği için hayatına son veren İ.T'nin intiharı ve S.T'nin ifadesi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, tefecilik yoluyla müştekileri çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstermek suretiyle yaklaşık 650 milyon lira borçlandırdıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor

Süper Lig devlerine müjde! 7 yıldız kulübünden bedavaya ayrıldı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor

Efsane kaleci cuma günü futbolu bırakıp teknik adam oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.