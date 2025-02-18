Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Antalya'da Tefecilik Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Tefecilik Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek faizle para veren ve mağdurlara toplamda 92 milyon lira zarar veren tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" suçu kapsamında Döşemealtı ilçesinde 6 müştekinin müraacatı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucu, yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen ve birlikte hareket ederek müştekileri toplamda 92 milyon lira zarara uğratarak mağdur eden 8 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
img

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
img

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.