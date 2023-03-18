Antalya'da tedavi edilen yaralı karabatak doğaya bırakıldı

Antalya'da yaralı halde bulunan karabatak, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan karabatak, Doğa Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Belediye ekiplerince Antalya Doğal Yaşam Park'ına getirilerek tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılan karabatak, 15 günlük tedavinin ardından iyileşmesi üzerine doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Aygül Arsun, karabatakların nehir, göl kenarları, deniz gibi sulak alanlarda yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

Kendilerine yaralı halde gelen karabatağın tüm tedavilerini yaptıklarını anlatan Arsun, "Rehabilitasyon ve diğer işlemleri tamamlanan kuşumuzu tekrar doğayla buluşturduk. Boğaçayı bölgemizde karabatağımızı tekrar sularla buluşmasını sağladık." ifadesini kullandı.