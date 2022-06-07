Tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü - Haberler

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Tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçakla yaralanan yönetici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçakla yaralanan yönetici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda gürültü konusunda uyarmak için dairesine gittiği apartman sakini Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman Artan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp morguna götürülen Artan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildikten sonra Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan Necati K, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yöneticilik yapan Osman Artan, gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitmiş, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Artan bıçakla yaralanmıştı. Necati K. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

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